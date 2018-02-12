تقرير: تحسن فرص العمل والنمو بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر تقرير أوروبي تحسناً متواصلاً في مستوى النمو الاقتصادي وفرص العمل في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الماضي، ما أدى بالضرورة إلى انخفاض مستوى البطالة.

ويشير التقرير، الذي أعدته المفوضية، إلى أن مستوى تشغيل القوى العاملة في أوروبا بلغ أعلى المستويات خلال الفترة المذكورة، حيث “هناك 236 مليون شخص في أوروبا ينشطون في سوق العمل، في الوقت الذي تتراجع فيه نسبة البطالة باضطراد”، وفق تصريحات للمفوضة مكلفة الشؤون الاجتماعية والعمل ماريان تايسن.

ويوضح التقرير أن على المؤسسات الأوروبية القيام بمزيد من الجهد من أجل سن تشريعات تساعد على توفير فرص متكافئة في الحصول على العمل لجميع المواطنين الأوروبيين.

ووفق التقرير نفسه، فقد ارتفع مستوى عروض العمل المطروحة في الأسواق الأوروبية بنسبة 1,7% خلال العام الماضي، ما يعني حصول 4 مليون مواطن على عمل في مجمل دول أوروبا، وأكثر بقليل من شخصين في دول منطقة اليورو، كما نوه التقرير بأن “معظم هؤلاء حصلوا على عقود عمل دائمة”.

وقد تصاعدت نسب تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 – 64 عاماً بشكل متواصل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتصل إلى نسبة 72,3% بحلول الفصل الثالث من العام الماضي.

ويسلط التقرير الضوء على تفاوت نسب التشغيل بين الدول الأوروبية، خاصة ما بين الشمال والجنوب.