البابا: صلاة لأجل السلام في سورية لمعاناتها التي لا توصف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رفع البابا فرنسيس صلاة خاصة من أجل سورية “التي أصابتها معاناة لا توصف”. ولدى استقباله في حاضرة الفاتيكان، المشاركين بسينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، دعا البابا إلى “الصلاة من أجل سورية الحبيبة، وجميع أنحاء الشرق الأوسط، المنطقة التي تتجذر كنيستكم بعمق فيها وتؤدي خدمة قيمة لخير شعب الله هناك”.

وأشار البابا إلى أنه “في هذه المرحلة التاريخية الصعبة، دُعيت مجتمعات مسيحية عديدة في الشرق الأوسط لعيش إيماننا بالمسيح في خضم تجارب كثيرة”، معربا عن الأمل بـ”أن يبقى المؤمنون في الأرض التي شاءت العناية الإلهية أن يولدوا فيها”.

وذكّر البابا بيرغوليو بأنه دعا “في الـ23 من الشهر الجاري، الى يوم صلاة وصوم من أجل السلام”. واختتم بالقول “في تلك المناسبة، سأتذكر بالتأكيد وبشكل خاص، سورية، التي أصابتها في السنوات الأخيرة معاناة لا توصف”.