مصادر عراقية: البغدادي بمستشفى لداعش بمنطقة الجزيرة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد- أفادت صحيفة عراقية، نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية ببغداد، بـ”تدهور الوضع الصحي والنفسي” لتنظيم داعش أبوبكر البغدادي، وإدخاله مؤخرا الى مشفى للتنظيم في منطقة الجزيرة السورية.

وتحدث رئيس خلية (الصقور) الاستخبارية ومدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري، في تصريح لصحيفة (الصباح) عن “شهادات” تفيد بـ”تدهور الوضع الصحي والنفسي للمجرم إبراهيم عواد السامرائي الملقب بـ (البغدادي) وادخاله مؤخرا الى مشفى لداعش في منطقة الجزيرة السورية لتدهور وضعه النفسي”، وكذلك لـ”معالجته من كسور وجروح خطيرة في ساقه وجسمه منعته من المشي بمفرده”

وحسب المسؤول الأمني العراقي، فإن البغدادي “ما زال موجودا في منطقة الجزيرة السورية القريبة من حدودنا”، نافياً في الوقت نفسه هروبه إلى منطقة أخرى. وقال للصحيفة “لدينا معلومات ووثائق من مصادرنا المتغلغلة في جسد الكيان الإرهابي لا يرقى اليها الشك، تفيد بأن المجرم البغدادي ما زال حتى اليوم موجوداً بمساعدة معاونيه في منطقة الجزيرة السورية”، مؤكدا أنه “بات يعيش أيامه الأخيرة”.