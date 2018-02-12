البابا يثمِّن استقبال بنغلاديش لأقلية الروهينغا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعرب البابا فرنسيس عن “التقدير لاستقبال بنغلاديش لأقلية الروهينغا”، وأبدى “الأمل بإيجاد حل عادل ودائم لمأساتهم”.

ولدى استقباله بالقصر الرسولي في الفاتيكان الاثنين، رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، عبّر البابا عن “الارتياح للزيارة الأخيرة لبنغلاديش والمشاركة الفاعلة في الحدث من قبل السكان”، ومن بينهم “العديد من غير الكاثوليك”.

وذكر بيان فاتيكاني، أنه “خلال الأحاديث الودية، تمت الإشارة الى العلاقات الثنائية الجيدة”، وكذلك “التركيز على مساهمة الكنيسة في البلاد، وبشكل خاص في مجال التعليم”، كما أُشيد بـ”التزام الدولة في تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية وحماية الأقليات واللاجئين”، واختتم البابا معربا عن “التقدير لاستقبال أقلية الروهينغا والأمل بالتوصل إلى حل عادل ودائم لمأساتهم”.

هذا وقد ألتقت الشيخة حسينة بعد الإجتماع بالبابا، أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، ووكيل العلاقات مع الدول المونسنيور أنطوان كاميليري.