تقرير إيطالي: الاستهلاك السياحي مائة مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أشارت بيانات إلى أن الاستهلاك السياحي في إيطاليا بلغ، في عام 2016، 93.9 مليار يورو، منها 36.4 مليار يورو حققتها السياحة الاجنبية و 57.6 مليار السياحة المحلية.

ووفق التقرير الصادر عن معهد البحوث للابتكار والخدمات من أجل التنمية (IRISS)، التابع للمجلس الوطني للبحوث (CNR)، فإن القيمة المضافة للقطاع السياحي تبلغ 103.6 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف انتاج قطاع الأغذية الزراعية، وأكثر من أربعة أضعاف الثروة الناتجة عن المنسوجات والملابس.

ويبرز التقرير، الذي سيقدم رسميا غدا الثلاثاء في مدينة ميلانو مرحلة تطوير القطاع السياحي في إيطاليا، وهي الدولة الاولى في العالم من ناحية وفرة التراث الفني والثقافي (53 موقعا لليونسكو)، ومن بين ثلاثة بلدان يُفضّل السفر إليها في عام 2018.