المفوضية الاوروبية تدعو تركيا لإحترام سيادة قبرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- طالبت المفوضية الأوروبية السلطات التركية بـ”الانخراط بشكل قاطع في علاقات حسن الجوار وتجنب أي مصدر للاحتكاك أو التهديد ضد دولة عضو (بالاتحاد الأوروبي) من شأنه الاضرار بعلاقات حسن الجوار”.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين على لسان المتحدثة باسم ​الجهاز التنفيذي الاوروبي مينا أندرييفا، تعليقا على منع سفن حربية تركية لمنصة الحفر (سايبم 12000)، المرسلة من شركة إيني، الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط في مياه جزيرة قبرص المقسمة والمتنازع على تبعيتها التاريخية بين تركيا واليونان. وتتهم أنقرة القبارصة اليونانيين بتجاهل حقوق القبارصة الاتراك (شمال قبرص) في الموارد الطبيعية للجزيرة.

وقالت المتحدثة إنّ “الاتحاد الأوروبي يؤكد على الحاجة إلى احترام سيادة الدول الأعضاء على مياهها الإقليمية ومجالاتها الجوية”، في إشارة إلى جمهورية قبرص.

يذكر أن وزارة الخارجية الايطالية أعلنت في وقت سابق أنها تتابع القضية وبأعلى المستويات الدبلوماسية في نيقوسيا وأنقرة سعيا لتجاوز هذه الأزمة.