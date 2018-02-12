إسرائيل تتراجع عن تصريحات نتنياهو بشأن ضم المستوطنات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو مساء اليوم بشأن ضم المستوطنات.

وقال مصدر إسرائيلي رفيع في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “يتحدث رئيس الوزراء نتنياهو منذ فترة طويلة مع الإدارة الأمريكية حول المصالح القومية الإسرائيلية في إطار اي اتفاق سلام مستقبلي”.

وأضاف “رئيس الوزراء نتنياهو لم يستعرض أمام الإدارة الأمريكية أي مقترح لضم أراض والولايات المتحدة لم تعبر عن موافقتها على مثل هذه المقترحات”.

وتابع المصدر “أطلعت إسرائيل الولايات المتحدة على المقترحات المختلفة التي طرحت في الكنيست والولايات المتحدة عبرت عن موقفها الواضح الذي يقضي بانها معنية بدفع خطة السلام التي يبلورها الرئيس ترمب إلى الأمام”. ومع ذلك فقد ذكر المصدر أن “موقف رئيس الوزراء نتنياهو هو بأن لو استمر الفلسطينيون في رفضهم لإجراء مفاوضات ستطرح إسرائيل خيارات خاصة بها”.