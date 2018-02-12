ليبيا: السويحلي يناقش مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الازمة الانسانية والحصار على درنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبد الرحمن السويحلي الإثنين رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماور، حيث جرت مناقشة “الأزمة الإنسانية التي تمر بها بعض مناطق البلاد وفي مقدمتها مدينة درنة”.

وذكر بيان صدر عن المجلس الاعلى أن اللقاء، الذي تمّ بحضور رئيس لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس بالإضافة إلى عضوي المجلس عن بنغازي ودرنة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، “الحصار الخانق الذي تعاني منه درنة وقطع الإمدادات الأساسية عنها، وملف انتهاكات حقوق الإنسان والتفجيرات الإرهابية والأعمال الإنتقامية التي تستهدف المدنيين في بنغازي، بالإضافة إلى ملف نازحي تاورغاء وضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة مع مصراتة”.

كما تناول اللقاء “أوضاع مراكز الإحتجاز في ليبيا سواءً المخصصة للمهاجرين غير القانونيين أو المُخصصة للإصلاح والتأهيل”.

ونقل البيان عن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “استعداده الكامل للتعاون والتنسيق من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية التي تعانيها بعض مناطق ليبيا، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للقانون الجنائي الدولي”.