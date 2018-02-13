الاتحاد الأوروبي يجدد تذكير تركيا بالحفاظ على علاقات حسن الجوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حرص الاتحاد الأوروبي على تذكير تركيا مجددا بضرورة الالتزام بالعمل على الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دوله الأعضاء، خاصة في ظل التحضيرات الجارية لعقد قمة مشتركة بين الطرفين في فارنا البلغارية نهاية آذار/مارس القادم.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق نتيجة تزايد حالات الاحتكاك بين عناصر خفر السواحل اليونانية والتركية خلال الأيام القليلة القادمة في بحر ايجه، وما رافقها من تصريحات “عدائية” أُطلقت من الجانب التركي.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن ما يحدث بين اليونان وتركيا يُبحث على أعلى المستويات، حيث “تمّ عقد لقاء بين الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق”، وفق كلامه.

وبالرغم من أن المتحدث لم يعط أي تفاصيل عما جرى في اللقاء، إلا أنه حرص على التلميح بأن التوتر بين اليونانيين والأتراك أخذ حيز هاماً من محادثات الطرفين.

وأوضح ماغاريتس شيناس، أن الاتحاد الأوروبي يتابع ما يجري في بحر إيجه، ورأى أنه “يتعين على الأتراك التزام بالمحافظة على علاقات حسن الجوار مع دولنا، فالأمر يتعلق بالحفاظ على سيادة الدول على مجالاتها الجوية والبحرية”، وفق كلامه.

كما طالب المتحدث، باسم الاتحاد، الطرف التركي بالانضباط والامتناع عن أي تصريحات سلبية بحق الأطراف الأوروبية، خاصة في ظل توجه الطرفين لعقد لقاء قمة في بلغاريا.

وذكر شيناس أن السفن اليونانية العاملة على حراسة الحدود البحرية لأوروبا والتي تعرضت للمضايقات من قبل مثيلاتها التركية، ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، ” ومن هنا فإن دافعي الضرائب في دولنا الأعضاء يساهمون في حراسة الحدود”، وفق تعبيره.