محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال عهد التميمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ام الله- مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر اليوم الثلاثاء اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي حتى الحادي عشر من الشهر المقبل.

وقال والد الفتاة، باسم التميمي، للصحفيين إن المحكمة نمددت اعتقال ابنته حتى الحادي عشر من شهر اذار/مارس المقبل.

وكان قاضي المحكمة قرر عقد الجلسة بغياب الصحفيين الذين تم إخلاؤهم من القاعة.

وقد تم اعتقال التميمي في التاسع عشر من شهر كانون أول/ديسمبر الماضي حيث جرى تمديد اعتقالها منذ ذلك الحين.

وتوجه النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى التميمي تهمة الإعتداء على ضابط وجندي إسرائيليين ورشق الحجارة والتحريض.

كما مددت المحكمة الإسرائيلية أيضا اعتقال ناريمان التميمي، والدة عهد، حتى الحادي عشر من آذار/مارس المقبل حيث توجه لها تهمة التحريض.