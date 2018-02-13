وزير الداخلية الإيطالي يبحث ونظيره التونسي تعزيز التعاون الثنائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – استقبل وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي، نظيره التونسي لطفي براهم، في مقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) الثلاثاء.

وذكر بيان للداخلية أن “الاجتماع كان فرصة لتعزيز التعاون الثنائي بين ايطاليا وتونس في العديد من القطاعات، بدءا من مكافحة الارهاب، الهجرة غير النظامية، تدابير مراقبة الحدود والتعاون بين قوات شرطة البلدين”.

ووفقا للبيان، فقد أكد “الوزير التونسي، على وجه الخصوص، الالتزام الأقصى بالتعاون في مجال منع تدفقات الهجرة غير النظامية، وفي إجراءات الإعادة إلى الوطن”، وكذلك “تبادل المعلومات بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.

واختتم بيان قصر (ڤيمينالي) بالقول إنه “من الجانب الإيطالي، أكد الوزير مينّيتي الاستعداد لتكثيف دعم السلطات التونسية من خلال بحث تدابير جديدة لتعزيز التعاون الثنائي”.