ألفانو يلتقي نظيره التركي ويدعو لحل أزمة تنقيب الغاز شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-الكويت- أشار وزير الخارجية والتعاون الدولي انجيلينو الفانو في لقاء الثلاثاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أن “إيطاليا تأمل في حل مشترك يتفق مع القانون الدولي وبما يصب في مصلحة مجموعة (إيني) وبلدان المنطقة، والطائفتين القبرصيتين” اليونانية والتركية في الجزيرة شرقي المتوسط.

وجرى اللقاء بين رئيسي الدبلوماسية الايطالية والتركية على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف المناهض لداعش في مدينة الكويت، وغداة مكالمة هاتفية بين الرجلين في أعقاب اعتراض البحرية التركية لسفينة الحفر (سايبم 12000) التي استأجرتها مجموعة “إيني” الإيطالية، كانت مبحرة نحو منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمياه القبرصية.

ووفق بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيطالية، فإن ألفانو وأوغلو “اتفقا على ضرورة مراعاة المصالح الوطنية لكلا الطرفين وشواغل حكومتيهما. وذلك أيضا للحفاظ على المناخ الملائم من الثقة من أجل مشاريع أخرى محتملة في مجال الطاقة، فضلا عن تلك الموجودة” حاليا.

وتتهم أنقرة السلطات في جمهورية قبرص (الشق اليوناني، في الجزيرة المقسمة، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي) بإبرام عقود تنقيب “آحادية الجانب تنتهك سيادة القبارصة الأتراك”، شمالي الجزيرة.