تاياني: على تركيا الامتناع عن الاستفزازات الخطيرة بالمياه الإقليمية لقبرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني إنه “يحث تركيا على احترام القانون الدولي والامتناع عن الاستفزازات الخطيرة في المياه الإقليمية لقبرص”.

وكتب رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي، والقيادي في حزب سيلفيو برلسكوني (إيطاليا إلى الأمام) في تغريدة على مدونة (تويتر) للرسائل النصية الثلاثاء، “لقد تحدثت مع الرئيس (القبرصي) نيكوس اناستسيادس الذي يحظى بتأييدي الكامل”. وأردف، في معرض تعقيبه على اعتراض البحرية التركية نهاية الأسبوع الماضي لسفينة حفر تابعة لمجموعة (إيني) الإيطالية في طريقها لمنطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمياه القبرصية، “على تركيا الانخراط في علاقات حسن الجوار، بالبدء في الخفض الفوري للتصعيد بالمنطقة” شرقي المتوسط.