عضو بالاعلى للدولة في ليبيا: المجلس الرئاسي لم يقم بواجبه على الاطلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- رأى عضو المجلس الاعلى للدولة في ليبيا، احمد لنقي أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “لم يقم بواجبه على الاطلاق”.

وأوضح لنقي في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الثلاثاء أن “المجلس الرئاسي منحت له فترة السنتين وعجز عن انقاد البلاد وانهاء الانقسامات وفرض الامن”.

وأشار لنقي إلى وجود حلول في الاتفاق السياسي تقضي بـ”تعيين مجلس رئاسي جديد ومنها نصل إلى تشكيل حكومة” في ليبيا.

وعن إمكانية الانتظار إلى إجراء الانتخابات وفق خطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة، أضاف لنقي “لا أمانع شخصيا ولكن ما الضامن في نزاهة هذه الانتخابات وهناك تهديدات على العلن”.

وأكد عضو مجلس الاعلى للدولة أن “الشعب يريد حكومة ولا يريد مجلس النواب. الشعب محتاج من يرفع عنه المعاناة التي يعيشها الان من خلال حكومة ترأسها شخصية وطنية شجاعة لها فكر اقتصادي لتحريك عجلة الاقتصاد”.