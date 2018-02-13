بلجيكا: الكنسية الكاثوليكية ترفض سياسة الحكومة الفيدرالية بمجال إدارة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا عن رفضها للسياسة التي تنتهجها الحكومة الفيدرالية في مجال إدارة الهجرة واللجوء.

جاء هذا الموقف على لسان جان بيير ديل فيل، أسقف مدينة لييج (جنوب شرقي البلاد)، والذي أكد أن السلطات المعنية في البلاد لا تقوم بما يكفي من أجل تأمين استقبال جيد للاجئين والمهاجرين يليق بكرامتهم الإنسانية.

كما انتقد ديل فيل، في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم، ما تقوم به الحكومة الفيدرالية من عمليات ملاحقة وترحيل للمهاجرين، منوها بأن “الإجراءات الحكومية تقترب من حد مخالفة الدستور”، حسب كلامه.

وبالرغم من أن الأساقفة لا يعبرون عن مواقف سياسية، والكلام دائماً لديل فيل، إلا أن الكنسية ترى أنه “من غير الممكن الاستمرار في ترحيل السودانيين إلى بلد يخشون فيه التعرض لسوء المعاملة”، كما لا يجوز مداهمة بيوت المواطنين للبحث عن مهاجرين غير نظاميين.

ويشير الأسقف هنا إلى عمليات ترحيل لسودانيين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد، وكذلك إلى مشروع قانون يتم تداوله حالياً للسماح للشرطة بمداهمة منازل المواطنين للبحث عن مهاجرين غير شرعيين واعتقالهم.

ومضى أسقف مدينة لييج يقو: “نحتاج لسياسة استقبال أكثر إيجابية وأفضل تنظيماً”.

وأوضح أن الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا قد قدمت العديد من المبادرات والبدائل على غرار التعاون مع هيئات غير حكومية ومنظمات خيرية لتأمين ممرات إنسانية سمحت للكثير من طالبي اللجوء بالوصول إلى البلاد بشكل آمن، وجنبتهم التعرض لخطر الموت غرقاً في البحر المتوسط أو الوقوع بيد مهربي البشر.

كما رعت الكنيسة الكاثوليكية مؤخراً مبادرة تهدف لتأمين مساكن مؤقتة للمهاجرين لتفادي بقائهم في العراء خلال فصل الشتاء.

ونبه الأسقف الكاثوليكي إلى ضرورة نشر الوعي بين الجمهور والمساعدة على دحض الأخبار الكاذبة والأفكار المسبقة المرتبطة باللاجئين والمهاجرين، مشدداً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص.

ولفت النظر إلى أن البابا فرنسيس كان أصدر في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، منشوراً كنسياً يتضمن 20 توصية موجهة إلى السياسيين في العالم في محاولة للتأثير على الأمم المتحدة التي تستعد لإقرار ميثاق عالمي جديد حول استقبال اللاجئين.