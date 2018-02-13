الأعلى للدولة في ليبيا: إدانة تصريحات رئيس النواب الداعية لـ”التدخل العسكري المصري”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الثلاثاء أن أعضاء المجلس أعربوا، خلال اجتماع تشاوري عن “استنكارهم واستهجانهم الشديد” لتصريحات رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح وما يُسمى القيادة العامة في بنغازي، والتي تدعو جمهورية مصر إلى التدخل العسكري في ليبيا والمساهمة في اقتحام مدينة درنة”.

وأكد أعضاء الأعلى للدولة، حسبما جاء في بيان صدر في أعقاب الاجتماع، على أن هذا “التطور الخطير يستدعي تحرك حكومة الوفاق الوطني والأمم المتحدة للتصدي لهذه الدعوات، التي تُعتبر تعديًا سافرًا على سيادة الدولة الليبية وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وتحديًا لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا”.

ونقل البيان عن أعضاء المجلس الأعلى للدولة أنهم “بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض قرارات مجلس النواب التي اتُخذت خلال المدة الماضية بالمخالفة لنصوص الإتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة”.