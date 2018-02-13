أمين عام ناتو: الاتحاد الأوروبي لن يكن أبدا بديلا للحلف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في إشارة إلى توقيع الدول الأوروبية في وقت سابق على ألية “التعاون الهيكلي الدائم” العسكرية، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أنه “لا يمكن للاتحاد الاوروبي بأي حال من الأحوال أن يحل محل الحلف، ولكن المزيد من الجهود الأوروبية بشأن قضايا الدفاع بوسعها المساهمة في زيادة الإنفاق وتعزيزات القدرات”

وقال يانس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في بروكسل عشية اجتماع وزراء دفاع (ناتو) في العاصمة البلجيكية، “نحن راضون، لأن قادة الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا أنهم لا يريدون نسخة مكررة لحلف شمال الأطلسي، وهم لا يريدون تكرار بنية قيادة ناتو”.

وأردف “يجب علينا أن نضمن وجود اتساق في بناء القدرات: لا يمكننا أن ينتهي بنا الأمر إلى قائمة متطلبات قدرات لحلف شمال الأطلسي وقائمة أخرى لمتطلبات قدرات الاتحاد الأوروبي. هذا ما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي عدة مرات: تحدثنا عن ذلك مع الاتحاد الأوروبي وسنناقشه أيضا في اجتماع وزراء دفاع دول الحلف” الذي سينطلق غدا الاربعاء بمقر ناتو في بروكسل.