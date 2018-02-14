نتنياهو: الحكومة مستقرة ولا نية لإنتخابات مبكرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الحكومة التي يقودها “مستقرة” وإنه لا احد يريد إنتخابات مبكرة، بعد ساعات من اعلان الشرطة الإسرائيلية إنها اوصت بإدانته بتهم تلقي الرشوة والإحتيال وخيانة الأمانة.

وقال نتنياهو صباح اليوم الاربعاء في مؤتمر السلطات المحلية الذي عقد في تل أبيب” أيها الوزراء والنواب ورؤساء السلطات المحلية – إننا نعمل معا لصالح دولة إسرائيل ومواطنيها وأريد أن أطمئنكم بأن الائتلاف مستقر”.

وأضاف “لا أحد، لست أنا وليس أي أحد غيري، ينوي الذهاب إلى انتخابات. سنواصل العمل معكم لصالح مواطني دولة إسرائيل حتى نهاية ولاية الحكومة الحالية” في نهاية العام 2019

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت مساء أمس في بيان “منذ عام 2016، وبناء على تقارير أثارت شكوكًا حول قيام رئيس الوزراء السيد بنيامين نتنياهو باعتماد الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة، ومع استيفاء كافة المواد والقرائن التي شكلت قاعدة أساسية، بدء التحقيق بـملف 1000 و ملف 2000 “.

واضافت “تناول ملف 1000 الشكوك حول تلقي رئيس الوزراء الرشوة من رجل الأعمال أرنون ميلتشين ورجل الأعمال الاسترالي جيمس باكر، اللذان منحاه إكراميات مختلفة على مدى سنوات “.

وتابعت “فيما تناول ملف 2000 الشكوك، بارتكاب مخالفات فساد، احتيال خيانة الأمانة من قبل السيد نتنياهو إثر علاقته بـ ارنون (نوني) موزس ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت”.