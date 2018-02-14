وزير الداخلية الايطالي يشارك في ندوة الجمعة بمسجد روما الكبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك وزير الداخلية الايطالي، ماركو مينّيتي، يوم الجمعة المقبل في مؤتمر يستضيفه المركز الثقافى الاسلامى الايطالى والمعروف باسم “المسجد الكبير” فى روما، بعنوان “المسلمون الايطاليون معا من اجل مجتمع متماسك”، حسبما أفاد بيان للمركز الاربعاء

وسوف يدير النقاش رئيس دورية (ليمس) الايطالية المعنية بالقضايا الجيوسياسية، لويتشو كاراتشيولو، بمداخلات لشخصيات سياسية واكاديمية كرئيس المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا والقيادي الشاب في الحزب الديمقراطي، خالد شوقي، والاستاذة بجامعة لويس غويدو كارلي ، فرانشيسكا كوراو.