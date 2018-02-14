حلف شمال الأطلسي ينفي اتهامات روسية بتأجيج التوتر الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نفى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاتهامات الموجهة له خاصة من قبل روسيا بالضلوع في تأجيج التوتر الدولي.

جاء هذا الموقف على لسان الأمين العام للحلف في تصريحات له على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء، اليوم وغداً في العاصمة البلجيكية.

ووصف يانس ستولتنبرغ، الحلف بأنه تكتل دفاعي، يقوم بأعمال احترازية تهدف لحفظ أمن وسلامة دوله الأعضاء، مؤكداً أن هذه الدول قامت على مدى سنوات ومنذ نهاية الحرب الباردة بتخفيض موازناتها الدفاعية بشكل تدريجي.

ولكن الوضع تغير، حسب كلام ستولتنبرغ، منذ عام 2014، حيث عملت روسيا على زعزعة استقرار أوكرانيا وقامت بضم شبه جزيرة القرم، ما استدعى تحركات “متوازنة ومنضبطة” من قبل الحلف.

ولفت المسؤول الأطلسي النظر إلى أن الحلف يعتبر أن روسيا هي الطرف الذي يقوم بدور استفزازي ويزعزع الاستقرار على الحدود الشرقية لدوله، إضافة إلى تدخلها في العديد من الصراعات الإقليمية.

واعتبر ستولتنبرغ أن ناتو يتصرف منذ ذلك الحين بمنطق دفاعي، فـ”نحن لا نريد العودة إلى الحرب الباردة، وبل نتصرف بحزم ونحرص ، في الوقت نفسه، على علاقات جيدة مع موسكو”، على حد قوله.

وطالما ردد مسؤولو الحلف أنهم يتصرفون وفق منطق المقاربة المزدوجة مع روسيا، أي العمل بحزم للدفاع عن سيادة الدول الأعضاء، والحرص على استمرار الحوار مع الجار الروسي وصولاً إلى حل المشاكل العالقة.

هذا ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع الحلف في اجتماعهم الحالي التحضيرات لقمة ناتو المقررة في شهر تموز /يوليو القادم، وسيشرعون كذلك بالتحضير لإطلاق بعثة تأهيل وتدريب لمساعدة القوات العراقية ورفع كفاءتها.

كما سيستعرض وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف مسائل تتعلق بالموازنات والاستثمارات الدفاعية، وكيفية التصدي للهجمات الالكترونية