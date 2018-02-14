البابا يحث شعب البرازيل على الإبتعاد عن الإستياء لتجاوز العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس شعب البرازيل الى “ترك الاستياء جانبا للتمكن من تجاوز العنف”. وفي رسالته بمناسبة حملة الأخوّة والتغلب على العنف التي تنطلق في البرازيل سنويا يوم أربعاء الرماد (بدء الصوم الكبير)، اعترف البابا بأن “الغفران” يصعب “أحيانا”، لكنه أشار الى أن “ترك الاستياء والغضب والعنف والانتقام جانبا، يعدّ شرطاً ضروريا” للتغلب على العنف.

وفي الرسالة التي نشرتها وكالة (فاتيكان نيوز) الإعلامية، ذكّر البابا بأن “السلام يُحاك يوما فيوم بالصبر والرحمة، سواء أكان داخل الأسرة، في ديناميات المجتمع، علاقات العمل أو في العلاقة مع الطبيعة”. إنها مسألة “لفتات صغيرة من الاحترام، الاصغاء، الحوار، الصمت، المودة، القبول والتكامل الذي يخلق مساحات تنتعش فيها الأخوة”.

ووفقا للوكالة الفاتيكانية، فإن المبادرة التي تشكل مناسبة وطنية تقليدية للبرازيل، أطلقتها الأسقفية المحلية في العاصمة برازيليا، بهدف تعزيز ثقافة السلام والمصالحة والعدالة، وتُقام عام 2018 تحت شعار “الأخوّة وتجاوز العنف”.