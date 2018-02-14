موغيريني: نريد مساعدة العراقيين على ربح السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – الكويت – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن المجتمع العراقي بكافة أطيافه يستطيع الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، بدوله ومؤسساته، لمساعدته على إعادة بناء البلاد.

وفي كلمة ألقتها موغيريني اليوم في الكويت، بوصفها الرئيسة المشاركة للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار العراق المنعقد في العاصمة الكويتية، اعتبرت أن هزيمة تنظيم (داعش) في العراق تعطي الأمل بمرحلة جديدة، قائلة “نريد مساعدتكم على ربح السلام”، حسب كلامها الذي وجهته إلى القادة العراقيين الحاضرين في المؤتمر.

وأشارت المسؤولة الأوروبية الى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في العمل تحت راية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإطلاق مشاريع تتعلق بمجالات محددة مثل التنمية وإعادة المهجرين والتربية ونزع الألغام، حيث “يتعين التركيز على العناصر الشابة والنساء والأطفال”، وفق كلامها.

وشددت موغيريني على تمسك الاتحاد الأوروبي بوحدة وسلامة وسيادة العراق، منوهة بضرورة أن تشعر كل مكونات الشعب العراقي بأنها شريكة حقيقية في عملية البناء واعداد مستقبل البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم في الفترة الواقعة ما بين 2014-2017 للعراق مبالغ تصل إلى 650 مليون يورو من اجل تمويل مشاريع تتعلق بتوصيل المياه النظيفة وتأمين الخدمات الأساسية من صحية وإنسانية لمئات الآلاف في المهجرين والنازحين في الداخل العراقي.

كما ساهمت هذه الأموال في تمويل مشاريع تنموية وإعادة تأهيل مدارس ومؤسسات تعليمية، وأخرى تتعلق بتعزيز قيم العيش المشترك وتدعيم أسس المصالحة الوطنية.

يذكر أن المبالغ التي تم الإعلان عنها في المؤتمر حتى الآن لمساعدة العراق وصلت إلى 25 مليار دولار من أصل 88 مليار كانت السلطات العراقية قد أعلنتها كتقييم مبدئي لتكلفة الإعمار في البلاد.