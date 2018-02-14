وزير العدل الإيطالي: مهاجم المهاجرين بماتشيراتا عنصري إرهابي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف وزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو مهاجم المهاجرين في ماتشيراتا بأنه “عنصري إرهابي”.

وكان الشاب الإيطالي لوكا ترايني (28 عاما) من حركة الفاشية الجديدة، قد اعتقل على درجات نصب الجندي المجهول في مدينة ماتشيراتا (وسط)، وهو يلتفح الراية الإيطالية ويؤدي تحية فاشية، بعد اطلاق عشرات العيارات النارية على مهاجرين أفارقة في الشارع. وهو موقوف حاليا بتهمة ارتكاب مجزرة يفاقمها دافع العنصرية، ويجازف بالسجن لـ15عاما.

وبهذا الصدد، أضاف الوزير أورلاندو في تصريحات متلفزة الأربعاء، “دعونا نكف عن الحديث عن الجنون”، فـ”عندما دمر تنظيم (القاعدة) برجي مركز التجارة العالمي في 11 أيلول/سبتمبر، لم نتحدث عن جنون بل عن إرهاب”. لذا فـ”عندما يقتل أحدٌ أناسا ويطلق النار على مهاجرين، فهو إرهابي يمارس الإرهاب”.

وخلص وزير العدل الى القول “إنّ مسألة جنون ترايني من عدمه، أمر يقرره القاضي”، فإن “كان مجنونا، لن يكون قابلا للمحاكمة”، لكن “لا أعتقد أن بالإمكان استخدام حجة الجنون، لأنها تهدد بالتقليل مدى فداحة الأحداث”.