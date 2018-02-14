إيطاليا: رينزي ينفي السعي لخلافة يونكر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الأمين العام للحزب الديمقراطي ومرشح الحزب لرئاسة الوزراء، ماتيو رينزي ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن سعيه، بمباركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لخلافة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد إنتهاء ولاية الأخير في عام 2019.

وقال رينزي، الذي يقود حملة الحزب لإنتخابات الرابع من آذار/مارس المقبل البرلمانية، لإحدى قنوات التلفزة الايطالية “لماذا تتحدثون دائما عما سأفعله مستقبلا؟”. وأردف رافعا وثيقة برنامج الحزب الديمقراطي الانتخابي “هذا هو ما أريد أن أفعله، برنامج يحتوي على 100 نقطة، وكل نقطة تحتوي على ما تمّ إنجازه (من جانب حكومتي الحزب الديمقراطي السابقة، بقيادته والحالية بقيادة باولو جينتيلوني) وما يتعين القيام به”.