رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية يلتقي رابطة المتقاعدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبد الرحمن السويحلي، الاربعاء، رابطة المتقاعدين الليبيين بحضور عضو المجلس بشير الهوش.

وقال بيان لمكتب السويحلي إنه “جرى خلال اللقاء بحث ملف التأمين الصحي للمتقاعدين وتحسين خدمات صندوق الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى دراسة زيادة المعاش الضماني”، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه قد خاطب “مجلس رئاسة الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة معاشات المتقاعدين وفقًا للموارد المتاحة”.

وذكر البيان أن “رئيس رابطة المتقاعدين ثمّن من جانبه دور المجلس الأعلى للدولة في استئناف صرف علاوة الزوجة والأبناء، وضمان حق أرباب الأسر الذين لم يتمكنوا من الحصول على مخصصاتهم من النقد الأجنبي (400 دولار) لعام 2017”.

وكان مكتب رئيس المجلس الأعلى للدولة قد قال في بيان سابق إن السويحلي “خاطب رئيس وأعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بضرورة العمل على استئناف صرف علاوة الزوجة والأبناء التي أقرها المؤتمر الوطني العام في 2013، وإعطائها الأولوية القصوى من خلال إدراج مخصصات لها في ميزانية عام 2018″، وذلك “على ضوء التحسن المضطرد في موارد الدولة وقناعة المجلس الأعلى للدولة بضرورة انعكاس ذلك إيجابيًا على أوضاع المواطن المعيشية”.