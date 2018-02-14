بينوتي: يجب دعم العراق إثر عودة 3 ملايين من لاجئيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إن العراق شهد عودة “ثلاثة ملايين من لاجئيه” في وقت قصير، مما يبين ضرورة دعم جهود بغداد لاعادة البلاد الى طبيعتها.

وفي تصريحات على هامش قمة الناتو الوزارية الملتئمة ببروكسل، الأربعاء، والتي يتعين فيها الموافقة على مهمة لتدريب القوات العسكرية العراقية، ذكرت الوزيرة بينوتّي أن “من الواضح أن اليوم، ومنذ أن تمكنا أخيرا من اعلان انتهاء وجود تنظيم (داعش) ودولة الخلافة التي نصبت نفسها في العراق، فإن الموضوع الرئيس هو تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار”.

وتابعت الوزيرة “بحثنا أمس هذه الاحتياجات مع زميلنا العراقي، ومن الواضح للجميع، وبالنسبة لإيطاليا أيضا، أنه مقارنة بمرحلة تدريب القوات التي اضطرت لقتال (داعش)، نحن اليوم بحاجة لأن يكون هناك من يستطيع فرض السيطرة على المدن والنظام العام فيها، عبر إجراءات تحقيق الاستقرار”، كما “ندرك أيضا أن هناك حاجة لجهد كبير لإعادة الإعمار”.

وأشارت وزيرة الدفاع الى أن “هناك حقيقة هامة جدا، وهي أن أكثر من 3 ملايين لاجئ قد عادوا إلى العراق بالفعل”، مبينة أنها “عودة سريعة للاجئين لم نر مثلها في أزمات أخرى”، مما يعني أن “علينا أن ندعم هذا الجهد من جانب الشعب العراقي”، والذي “لا يتمثل بالعودة إلى أراضيهم وحسب، بل لتمكنوا من العيش فيها على أحسن وجه”.