سياسية يمينية إيطالية: الفاشية وحش خلقه تيار اليسار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت سياسية يمينية إيطالية عن قناعتها بأن مسألة الفاشية بثابة وحش خلقه تيار اليسار، تعليقا على الجدل الدائر حول عودة الفاشية في إيطاليا.

وأضافت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني في تصريحات إذاعية الأربعاء، أن “هناك لعبة مثيرة للقلق في هذه الحملة الانتخابية”، فـ”بعض الأشياء، كالصرخات الجوقية ضد أكتشاف المقابر الجماعية التاريخية، كانت موجودة دائما، ضمن تيار اليسار أو اليمين، وأنا أراها منذ سنوات”، وهي “ظواهر على المرء أن نحتويها بالتأكيد”، لكن “في هذه المرحلة، جرت حملة رُوّج لها بشكل مدروس من قبل بعض الأطراف اليسارية التي تقول إن هناك عودة للموجة السوداء”.

ورأت ميلوني، أن “الأمر يتعلق بأشياء مفبركة، لأن اليسار عن أي موضوع من شأنه أن يتحدث خلال الحملة الانتخابية؟”، متسائلة “فهل ساعد الفقراء بدلا من المصارف، والإيطاليين بدلا من المهاجرين”، لذلك “عليهم خلق وحش، ولعب ورقة الفاشية”، واختتمت بالقول “يا لهم من سخفاء”.