وزيرة الدفاع الإيطالية: نشر قواتنا بشكل أفضل في أفريقيا ومنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إن علينا نشر قواتنا بشكل أفضل في أفريقيا ومنطقة المتوسط.

وأضافت الوزيرة بينوتّي في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، “لقد طلبت منا الولايات المتحدة البقاء في أفغانستان، وأوضحنا لـ(وزير الدفاع جيمس) ماتيس أننا بحاجة إلى دول حليفة أخرى لنتشاطر بعض مسؤوليتنا في الجزء الغربي من البلاد”، فـ”أمامنا حالات طوارئ أخرى في أفريقيا ومنطقة المتوسط”، والتي “تتطلب منا توزيعاً أفضل لقواتنا، وأبدى الأميركيون استعداد كبيرا” في هذا المجال.

أما بالنسبة لسورية، فقد أكدت وزيرة الدفاع أنه “لم تكن هناك أية طلبات”، من قبلهم “لقد بحثنا قبل أشهر إمكانية تمديد نشاط تدريب قوات الشرطة ليشمل سورية أيضا”، لكن “موقفنا واضح: فما دام الوضع لا يزال غير مؤكد من وجهة النظر السياسية والعسكرية أيضا، يبقى قرار دعم التحالف في العراق قائما”، واختتمت ملفتة الى أن إيطاليا البلد الثاني في عدد القوات العسكرية بعد الولايات المتحدة.