الداخلية الإيطالية: مهمة إنسانية تتيح وصول 150 لاجئا من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اختتام بعثة إنسانية “أتاحت وصول 150 شخصا الى بلادنا بشكل قانوني، ممن كانوا يعيشون في ظروف ضعف ويتمتعون بشروط قبولهم كلاجئين”.

وأضاف بيان لمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) أن “المهمة الثانية التي تندرج في إطار الاتفاق مع وزارة الخارجية، ومجلس الأساقفة الإيطاليين، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم اختيار الاشخاص المشمولين بها من مراكز الايواء الليبية مباشرة، وترخيص رحلتهم من قبل السفارة الايطالية في طرابلس”، وقد “سافروا على متن طائرة استأجرتها مفوضية شؤون اللاجئين”.

وأشار البيان الى أن هؤلاء اللاجئين “عاشوا منذ فترة طويلة في ظروف احتجاز صعبة وهم من جنسيات إريترية وصومالية وإثيوبية وجنوب سودانية (73 امرأة، 59 رجلا و18 قاصرا”، وسيتم “استقبالهم في مراكز أعدها مجلس الأساقفة الإيطاليين عن طريق منظمة كاريتاس”، تأكيدا لـ”سياسة استقبال تتم من خلال قنوات قانونية لمن هم في حاجة حقيقية”.

واختتم البيان بالقول إن “المفوضية الأممية شكرت الحكومة الإيطالية والمؤسسات التي مكنت من تحقيق هذه المرحلة الثانية من القنوات الإنسانية”.