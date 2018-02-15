إيطاليا: طرد مواطن مغربي لأسباب أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية “طرد مواطن مغربي من التراب الوطني لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.

وقالت مذكرة لمقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي) الخميس، إن “عملية الطرد هذه هي الـ17 منذ بداية عام 2018″، وأنه “اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2015 حتى الآن، تم طرد 254 شخصا إنجرفوا نحو بيئات التطرف الديني، والذين تمت مرافقتهم الى بلدانهم برحلات خاصة”.

وذكر البيان أن الأمر يتعلق بـ”مواطن مغربي (25 عاما) أُبلغت السلطات القضائية عن مسؤوليته مرارا عن جريمة التحرش الجنسي ضد الموظفات اللواتي يعملن في المركز الذي كان يحل ضيفا فيه”، والذي “اعتقل لاحقا لإعتدائه على عناصر الدرك الذين كانوا يحاولون تحديد هويته”.

وأشار بيان (ڤيمينالي) الى أن “التحقيقات المعمقة من قبل الخبراء، تبين أنه أثناء فترة الاحتجاز، ووفقا لتصريحات معتقلين آخرين، زعم المغربي أنه ينتمي لتنظيم (داعش)”، وأبدى “رغبته بتنفيذ هجوم بقنبلة في مدينة برينديزي”. واختتم بالقول “لهذه الأسباب، تم تسفيره الى بلده عن طريق رحلة مباشرة من مطار ميلانو الى الدار البيضاء”.