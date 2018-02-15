وزيرة الدفاع الايطالية تلتقي نظيرها التركي لتجاوز أزمة سفينة إيني بمياه قبرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت السلطات في روما أن وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي أجرت صباح الخميس، على هامش الاجتماع الوزاري لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، حوارا ثنائيا مع نظيرها التركي نور الدين جانيكلي.

ولم تكشف وزارة الدفاع الإيطالية عن تفاصيل هذا اللقاء، الذي يأتي بعد لقاء آخر بين بينوتي وجانيكلي على هامش اجتماعات وزراء دفاع دول بالتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، الذي استضافته روما الثلاثاء الماضي.

وكانت بينوتي قالت للصحفيين قبل بدء أعمال وزاري ناتو صباح الخميس “نبحث عن حل مشترك بخصوص سفينة إيني”، التي اعترضتها البحرية التركية الجمعة الماضية بينما كانت تبحر في طريقها لمنطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمياه القبرصية،

واضافت الوزيرة الايطالية “لقد التقيت الوزير التركي في اجتماع دول التحالف الدولي في روما. نحن نتحاور للبحث عن حل مشترك. لقد فتحنا جميع القنوات الدبلوماسية للتوصل الى حل مشترك نأمل انجازه بسرعة”.