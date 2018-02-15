كاهن إيطالي: تضحية الشهداء هي ما يتيح لنا إعلان إيماننا اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال كاهن إيطالي إن تضحية الشهداء هي التي تتيح لنا إمكانية إعلان إيماننا اليوم بحرية.

وفي إطار تأييده لمبادرة جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) إنارة بضوء أحمر دموي الملعب الروماني القديم (الكولوسيوم)، كاتدرائية القديس ألياس المارونية في حلب، وكنيسة مار بولس في الموصل، استذكارا لشهداء الإضطهاد ضد المسيحيين، أضاف الأب لوكا مونتي، أن “استذكارنا لمن سفك الدم لأجل إيمانه، لا يجب أن يكون شيئا عابرا وعاطفيا، كما يريد عالم الاتصالات لسوء الحظ أن يفرض علينا”، بل “يجب أن يهز ضميرنا دائما ويذكرنا باستمرار بأن وجود الكنيسة يُعزى قبل كل شيء لدماء الشهداء”.

ولفت الكاهن الشاب، وهو شقيق سيمونا مونتي، إحدى ضحايا الهجوم الإرهابي في عاصمة بنغلاديش، دكّا في 1 تموز/يوليو عام 2016، الى أن “الدم مرادف للأمل، والذي يمكن أن ينبع منه ربيع الكنيسة”. واختتم بالقول “إن كان بإمكاننا اليوم إعلان إيماننا، فهذا يأتي أيضا من خلال تضحية هؤلاء الشهداء الذين رووا بدمائهم ضمير المجتمع الدولي”.

هذا ويأتي الحدث الذي تنظمه جمعية عون الكنيسة المتألمة في الـ24 من شهر شباط/فبراير الجاري، “من أجل تمزيق حجاب اللامبالاة، في محاولة لجعل العالم يفطن لأمر العديد من المسيحيين المضطهدين حتى اليوم”، وفق بيان الجمعية.