أرقام قياسية للصادرات الإيطالية العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سجلت الصادرات الايطالية أرقاما قياسيا في عام 2017 الماضي، حيث ارتفعت، مقارنة بالعام 2016، بنسبة 7.4 في المائة، حسبما أفادت بيانات صدرت الخميس عن المعهد الوطني للإحصاء (إستات)

وذكر المعهد الوطني للإحصاء أن صادرات البلاد من السلع بلغت 448 مليار يورو، في حين سجلت الواردات 400 مليار يورو، وذلك بفضل نموها العام الماضي بشكل أكبر بالمقارنة مع الصادرات (9 في المائة) . وبلغ فائض الميزان التجاري 47.5 مليار يورو، والذي يرتفع إلى 81 مليار في حالة عدم اعتبار الواردات في قطاع الطاقة.

ووفق (إستات)، فإن صادرات السلع الايطالية إلى سوق الاتحاد الاوروبي نمت بصورة أقل مقارنة بتلك التي استهدفت الاسواق العالمية الاخرى، حيث ارتفعت في الأولى بمعدل 6.7 في المائة وفي الأخيرة بنسبة 8.2 في المائة.