سياسية إيطالية تدعو لمقاطعة كوريا الجنوبية احتجاجا على أكل لحوم الكلاب والقطط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، جورجيا ميلوني، إلى مقاطعة كوريا الجنوبية نظرا لأنها “ترمي بلحوم القطط والكلاب على موائد مطاعمها”.

وكتبت ميلوني، التي ينتمي حزبها إلى تحالف يمين-الوسط في انتخابات الرابع من آذار/مارس المقبل البرلمانية، على موقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي “دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تجري هذه الأيام في كوريا الجنوبية، الدولة الوحيدة في العالم التي يسمح قانونها بتربية الكلاب المراد ذبحها: إنها بربرية غير مقبولة والحكومة الكورية لم توقف هذه الممارسة حتى خلال الاولمبياد”.

وأردفت “أعتقد أن الوقت قد حان لمقاطعة جميع العلامات التجارية الكورية حتى تضع حدا لهذه الممارسة غير الحضارية”. وقالت المسؤولة السياسية الإيطالية “أنا إنضم إلى حملة (الكلاب والقطط خارج قوائم الطعام)”. واضافت مخاطبة معجبيها متسائلة “أي طرف أنتم تؤيدون؟”