لقاء فلسطيني-إسرائيلي-أممي حول غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف إن لقاءا ثلاثيا عقد أمس بمشاركته ورئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله والمنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، يؤاف مردخاي.

وقال في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “أشعر بالتشجيع من الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس، والذي ركزت فيه جميع الأطراف على الحاجة الماسة إلى الانتهاء من إعادة بناء الأضرار المادية الناجمة عن نزاع غزة عام 2014 وتيسير الحلول الإنسانية الحيوية المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه والصحة”.

واضاف “اتفقت جميع الأطراف على ضرورة إجراء استعراض مشترك لآلية إعادة إعمار غزة لتحسين وظائفها وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها”.

وأشار إلى ان “رئيس الوزراء الفلسطيني الحمد الله تناول الحاجة الملحة لرفع جميع عمليات الإغلاق والقيود الإسرائيلية وتحسين حركة السكان بين غزة والضفة الغربية، وقدم أفكارا لعدد من الخطوات الفورية لمعالجة الوضع على أرض الواقع، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة القطاع الخاضع لسيطرة السلطة الفلسطينية الشرعية”.

وقال “شدد موردخاي، ضمن موضوعات أخرى، على ضرورة حل مسألة الجنود والمدنيين الإسرائيليين المفقودين المحتجزين في غزة”.

وأردف “كما قدمت الأمم المتحدة مقترحات لتنشيط اقتصاد غزة وناقشت الشروط المطلوبة لتيسير الحركة والوصول إلى التنمية الفلسطينية ودعمها”.