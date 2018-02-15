وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يشددون على إعادة إطلاق العملية السياسية في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية في سورية في أسرع وقت ممكن.

ويلتقي رؤساء الدبلوماسية الأوروبية اليوم وغداً في العاصمة البلغارية صوفيا لعقد مشاورات غير رسمية بشأن قضايا السياسة الخارجية وفي مقدمتها الملف السوري، ودول البلقان وكوريا الشمالية.

وفي هذا الإطار، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الوزراء سيركزون على التحضير للنسخة الثانية من مؤتمر بروكسل حول سورية، المقرر في الربيع القادم في العاصمة البلجيكية.

وهدف المؤتمر، حسب المسؤولة الأوروبية، الاستمرار في تأمين الدعم الإنساني للسوريين في داخل وخارج بلادهم، وكذلك الدفع باتجاه تفعيل العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة.

وتخشى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تدهور الوضع الأمني في مختلف أنحاء سورية، خاصة في ظل العملية العسكرية التركية في عفرين شمال البلاد، والتي تبدي بروكسل بشأنها الكثير من الحذر.

وحرصت موغيريني على التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم عمل الأمم المتحدة، بقيادة مبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا، حيث “تمر العملية السياسية في سورية حالياً بمرحلة دقيقة وصعبة”، وفق كلامها.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على ضرورة تجنب أزمة إقليمية واسعة النطاق على خلفية التطورات السورية، وقال “علينا بذل جهد لدفع عملية السلام قدماً إلى الأمام، فبالنسبة لفرنسا العملية السياسية تتقدم على إعادة الاعمار”، على حد تعبيره.

هذا وسيبحث الوزراء التعاون مع دول البلقان، خاصة بعد أن تقدموا بتعهدات بضمها للتكتل الموحد في مستقبل قريب.

ويعود الوزراء للالتقاء في بروكسل بصفة رسمية هذه المرة في 26 الشهر الحالي.