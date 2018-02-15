نائب وزير الخارجية الأمريكي سوليفان إلى روما الاحد القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يصل نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون ج. سوليفان إلى روما الاسبوع القادم، ضمن جولة أوروبية تبدأ يوم غد وتشمل أيضا أوكرانيا ولاتفيا وبلجيكا وألمانيا، حيث يقود هناك وفد بلاده الى مؤتمر ميونيخ للامن.

وتبدأ زيارة المسؤول الأمريكي لروما في يوم الأحد، الثامن عشر من الشهر الجاري، وتستمر إلى العشرين منه، يعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات التي سيناقش فيها مع المسؤولين الإيطاليين مختلف القضايا على الساحة الدولية، بما في ذلك الأولويات المتعلقة بأوكرانيا وليبيا ومنطقة الساحل الافريقي ومكافحة تنظيم (داعش) وحقوق الإنسان والحرية الدينية.

وخلال زيارته لكييف التي تبدأ في الحادي والعشرين من الشهر، سيجتمع نائب وزير الخارجية الامريكي مع الرئيس الأوكراني فيكتور بوروشينكو، ورئيس الوزراء فلاديميرغرويسمان، ووزير الخارجية بافلو كليمكين.

وفي 22 شباط/فبراير، سوف يغادر كييف متوجها إلى ريغا عاصمة لاتفيا، ويختتم في اليوم التالي جولته الأوروبية في زيارة إلى بروكسل.