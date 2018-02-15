بينوتي: نقاش دول التحالف ضد داعش حول حملة تركيا العسكرية شمالي سورية كان صريحا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي مناخ النقاش، الذي دار خلال الاجتماع الوزاري لدول بالتحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) في روما قبل يومين، حول الحملة العسكرية التركية (غصن الزيتون) ضد وحدات الحماية الكردية شمالي سورية، بـ”الهادئ ولكنه كان صريحا”.

وقالت المسؤولة الايطالية في سؤال بهذا الصدد في مقابلة أجرتها معها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) ، خلال الاجتماع “جرى تكرار ما سبق أن قيل في اجتماع سابق للتحالف: فمن جهة، إن الثمن الباهظ الذي دفعته تركيا ضد الارهاب هو معترف به وكونها تعتبر وحدات تحارب في سورية مقرّبة من تنظيمات إرهابية. من ناحية أخرى، من الضروري أيضا الاعتراف بالدور الذي قام به الأكراد في محاربة تنظيم داعش”.