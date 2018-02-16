مدير إيني تعقيبا على أزمة اعتراض تركيا لسفينة التنقيب: ننتظر حوار الاطراف المعنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي (إيني)، كلاوديو ديسكالزي بأن الوضع ليس تحت سيطرة شركته، في إشارة إلى اعتراض البحرية التركية يوم الجمعة الماضي لسفينة حفر أستأجرتها (إيني) للقيام بأعمال تنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي البحر الابيض المتوسط لصالح الحكومة القبرصية.

وقال ديسكالزي “الوضع ليس تحت سيطرتنا: نحن ننتظر”، في حين أن الأطراف المعنية “تتحاور”.

يشار إلى أن وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي قد اجتمعت مرتين في غضون هذا الاسبوع مع نظيرها التركي نور الدين جانيكلي على هامش لقاءين دوليين، الأول لدول بالتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش استضافته روما والثاني وزاري حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يوم أمس الخميس. وكانت بينوتي قالت للصحفيين قبل بدء أعمال وزاري ناتو “نبحث عن حل مشترك بخصوص سفينة إيني. لقد التقيت الوزير التركي في اجتماع روما. نحن نتحاور للبحث عن حل مشترك. لقد فتحنا جميع القنوات الدبلوماسية للتوصل الى حل مشترك نأمل انجازه بسرعة”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حذر في وقت سابق من هذا الاسبوع الشركات الأجنيبة من التورط في الخلاف القائم في شرق البحر المتوسط بين تركيا وجمهورية قبرص (الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي ذات الاغلبية اليونانية) حول استكشاف الغاز الطبيعي .وتتهم أنقرة جمهورية قبرص بإبرام عقود لإستغلال الموارد الطبيعية دون الاهتمام بحقوق القبارصة الاتراك (جمهورية شمال قبرص، الدولة التي تعترف بها تركيا فقط).