وزيرة خارجية بلغاريا: خشية أوروبية من تداعيات عملية “غصن الزيتون” التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – صوفيا – شددت وزيرة الخارجية البلغارية، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، على خشية أوروبا من تداعيات العملية العسكرية التركية (غصن الزيتون) في شمال سورية ضد وحدات الحماية الكردية.

وكانت كاتارينا زاخاريفا، تتحدث للصحفيين اليوم في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية أوروبا في صوفيا، مشيرة إلى أن الاتحاد يخشى أن تسير آثار هذه العملية بعكس التطلعات الرامية إلى الوصول إلى تحريك عملية جنيف بوصفها الإطار المقبول الوحيد، أوروبياً، للتوصل إلى حل للصراع السوري.

ونوهت المسؤولة البلغارية بأن رسالة الاتحاد الأوروبي للأتراك واضحة بهذا الشأن، فنحن نتفهم مخاوفهم الأمنية المشروعة، ولكننا قلقون من الآثار الإنسانية لما يقومون به، وقالت”نحث تركيا على ضبط النفس”.

ومن غير المتوقع أن تثقل الحركات العسكرية التركية في شمال سورية، كاهل القمة الأوروبية – التركية المقررة في نهاية آذار/ مارس القادم، فجدول الأعمال حافل بالمسائل الخلافية والقضايا الشائكة.

ولكن الاتحاد لا زال يعتبر تركيا شريكاً مهماً له وينظر إليها بوصفها دولة مرشحة للانضمام، فـ”وجود الخلافات لا يغير من هذه الرؤية، ولكننا لن نفتح فصول جديدة من مفاوضات الانضمام من الأتراك بمناسبة القمة القادمة”، حسب تصريحات متطابقة للعديد من رؤساء الدبلوماسية الأوروبية.