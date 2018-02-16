نتنياهو لغوتيريش: هضبة الجولان ستبقى بيد إسرائيل للأبد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إن”هضبة الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد”.

وأضاف نتنياهو في اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر ميونخ في المانيا “إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سورية، مشددا على انه “يجب على إيران ألا تبني قواعدها في سورية – نحن سنعمل ضد ذلك”.

وكان نتنياهو قد وصل أمس إلى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة على مساعدته في “عقد جلسة في مجلس الأمن حول إسرائيليين محتجزِين لدى حماس في غزة، وقال “يجب العمل بحزم في هذا الشأن”.