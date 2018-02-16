ترحيب أوروبي بإطلاق سراح صحفي ألماني من السجون التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن ارتياحه وترحيبه بقيام السلطات التركية بالإعلان عن إطلاق سراح الصحفي الألماني من أصول تركية، دينيز يوجيل مراسل صحيفة (دي فيلت).

وتشاطر المفوضية الأوروبية، كما نُقل عن رئيسها، هذا الشعور مع الحكومة الألمانية وعائلة الصحفي نفسه.

وفي هذا الإطار، حرص المتحدث باسم المفوضية، ألكسندر وينتدرستن على نفي أي علاقة شرطية بين عملية إطلاق الصحفي والقمة الأوروبية – التركية المقررة في بلغاريا في 26 آذار/مارس القادم، حيث قال “لا يرتبط انعقاد القمة بأي شرط مسبق” .

هذا ودأبت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على التأكيد بأن مسألة الحريات وحالة حقوق الإنسان في تركيا تشكل مصدر قلق كبير لها، فـ”نحن نتحاور مع الأتراك على مختلف المستويات حول هذا الأمر باستمرار وسنقوم بذلك خلال القمة المقبلة”، حسب مصادر أوروبية.

ويذكر أن دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وجهت انتقادات لاذعة للسلطات التركية بسبب إجراءات المشددة وملاحقاتها للنشطاء والصحفيين وقيامها بالتضييق على كافة أصحاب الرأي المخالف، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز/يوليو 2016.