قوات “غصن الزيتون” تسيطر على 69 قرية شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر من فصائل الجيش السوري الحر، الذي يُقاتل ضمن عملية “غضن الزيتون” التي تدعمها تركيا للسيطرة على مدينة عفرين شمال غرب حلب، إن هذه الفصائل صارت تُسيطر على 69 قرية في محيط مدينة عفرين منذ إعلان هيئة الأركان التركية انطلاق هذه المعركة.

وقالت هذه المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الجيش التركي تمركز في 6 مراصد في سورية، على أن يصل عدد نقاط اتشار الجيش التركي إلى 16 بانتهاء عملية “غضن الزيتون”. وأوضحت أن هذه المراصد تتموضع في صلوة وفي جبل الشيخ بركة في مدينة دارة عزة وفي الشيخ عقيل في سمعان، وجميعها في ريف حلب الغربي، وكذلك في نقطة تلة العيس في ريف حلب الجنوبي، وفي تل الطوقان ببلدة أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، وأخيراً في صوامع الصرمان بريف معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

كما أشارت إلى أن قوات عملية “غضن الزيتون” مازالت تتقدم في شمال وشمال غرب عفرين، وسيطر اليوم (الجمعة) على 6 مواقع جديدة تبعد 18 كم شمال غرب عفرين، وتمكن من فتح طريق بين شمال وشمال غرب عفرين.

وأعلنت قناة الميادين التابعة لحزب الله اللبناني، المرتبطة بالنظام السوري وإيران، عن توصل وحدات حماية الشعب الكردية مع قوات النظام السوري، لاتفاق يقضي بدخول الأخيرة إلى عفرين بتنسيق مع روسيا وإيران، كمخرج يدعم موقف الوحدات الكردية في عفرين مقابل وصول قوات النظام والقوات الروسية إلى حقل كونيكو بريف دير الزور، ما استدعى نشر الولايات المتحدة المزيد من القوات في حقل كونيكو النفطي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المفاوضات بين الأكراد والنظام السوري حول دخول القوات السورية إلى عفرين جرت برعاية روسية وتتضمن نشر قوات حرس حدود وشرطة مدنية من النظام في منطقة عفرين.

وكان الجيش التركي وفصائل من الجيش الحر المدعومة من تركيا قد أطلقوا عملية “غصن الزيتون” في 20 كانون الثاني/يناير الماضي ضد الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في مدينة عفرين شمال غرب سورية.