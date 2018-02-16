وزير الداخلية الإيطالي: الاسلام لا يتعارض ودستور البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي ما ردده سياسيون يمينيون، خلال الحملة الانتخابية الحالية، عن عدم توافق الديانة الإسلامية مع الدستور الإيطالي.

ونوه مينيتي مخاطبا ندوة (مسلمو إيطاليا معا من أجل مجتمع متماسك)، استضافها الجمعة المركز الإسلامي الثقافي الإيطالي، المعروف باسم (المسجد الكبير في روما) بأن “الجزء الأول من (ميثاق وطني للإسلام الإيطالي)، الموقع بين ممثلي الجاليات الإسلامية والحكومة الإيطالية قبل عام، هو “إشارة إلى القيم الأساسية للدستور الإيطالي”.

واردف المسؤول الإيطالي، القيادي في الحزب الديمقراطي مشيرا إلى “أن أولئك الذين وقعوا على الميثاق أعلنوا أنفسهم أنهم مسلمون وإيطاليون في آن واحد”. ورأى “إن فكرة التقيّد بالقيم التأسيسية للدستور عنصر في غاية الأهمية: فهو يتناقض بالكامل مع (رؤية) عدم التوافق بين الإسلام والدستور الإيطالي، بل على العكس تماما”.

واضاف “لقد أثبتنا، ليس فقط عدم التنافر (بين الاسلام والدستور الإيطالي) بل هناك مسارا لإلتزام حر بتلك القيم”.