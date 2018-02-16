وزير التنمية الاقتصادية: لا فرصة لاتفاق بشأن بيع أليتاليا قبل الانتخابات البرلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير التنمية الاقتصادية، كارلو كاليندا الجمعة أن المفوضين، الذين عينتهم الحكومة لتقييم العروض المقدمة للاستحواز على شركة (أليتاليا)، التي تواجه مصاعب مالية جّمة، “أكدوا انهم لا يعتقدون أن بوسعهم التمكن من بيعها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في الرابع من اذار/مارس” المقبل.

وأضاف المسؤول الايطالي في تصريح بالعاصمة روما “لكن سنمضي قدما” في مساع بيع (أليتاليا)، التي تواصل تقديم خدمات الطيران بفضل قرض حكومي.

كما رفض وزير التنمية الاقتصادية ما تردد إعلاميا حول عرض استحواذ قدمه تحالف رباعي، يجمع الخطوط الجوية الفرنسية وطيران دلتا الامريكية وشركة إيزيجيت البريطانية، إضافة إلى صندوق (سيربيروس كابيتال مانجمنت) الأمريكي.

وفي معرض إجابته على سؤال فيما إذا كانت الحكومة الايطالية تفضل عرضا على الآخر، أجاب “التفضيلات تستند إلى محتويات العروض، ولكنها لا تتضمن حتى الآن تفاصيل كافية لإتخاذ قرار”.

وكان إسم الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) قد برز ضمن الشركات التي قدمت عرضا للاستحواذ على الخدمات الجوية فقط لشركة (أليتاليا) بقيمة نصف مليار يورو وخفض العمالة الحالية إلى النصف، ولكن الحكومة الإيطالية نفت هذه التفاصيل ولكنها دعت في ذات الوقت الشركة الألمانية إلى تقديم عرض أفضل.

ولقد أعرب مسؤولون محليون في قطاع الطيران عن الامل بأن تسعى الحكومة في عملية بيعها لشركة أليتاليا إلى حماية العلامة التجارية للناقل الوطني السابق والسعي لعدم بيعها على أجزاء والاتفاق مع مشتر يهتم بنمو حركة المطارات الوطنية.