الشرطة الإيطالية تفوز بجائزة بمجال الرقابة ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت قوات الشرطة الإيطالية فوزها بجائزة لاستخدام الطائرات بدون طيار خلال مؤتمرات القمة الدولية الكبرى والمناسبات الترفيهية الرئيسية لتعزيز الضوابط مكافحة الإرهاب.

وقال بيان للجهتين المنظمتين للحدث، مؤسستي (إفيمديا) و (ميدياركيه) إنه “سيتم تسليم الجائزة يوم الاربعاء المقبل، في المؤتمر الافتتاحي لـ”منتدى روما 2018 للطائرات بدون طيار”، المخصص لنظم الطيران التجريبية عن بُعد، والذي سيعقد في روما، حتى الـ22 من الشهر الجاري، في قسم الهندسة بجامعة روما الثالثة.

وذكر البيان أن “الجائزة سيتسلمها مدير دائرة المراقبة الاقليمية لقوات الشرطة، ماوريتسيو ڤالّون”، كما “ستمنح جائزة أخرى للصليب الأحمر الإيطالي، للتجارب التي شرعت بها لجنتها في بولونيا (شمال) للاستخدام التشغيلي للطائرات بدون طيار، في مجال عمليات الوقاية والإنقاذ في حالة الطوارئ”.

وخلص البيان الى القول إنه “سيتم بث المؤتمر الافتتاحي وحفل توزيع الجوائز في ندوة فيديوية على الهواء، على الموقع الإلكتروني المخصص للحدث” romadrone.it.