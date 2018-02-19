القطرية تعلن تغيير إسم (ميريديانا) إلى (طيران إيطاليا)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر تغيير إسم شركة (ميريديانا) للطيران، التي تمتلك الدوحة 49% من أسهمها، إلى (طيران إيطاليا).

وأكد الباكر، خلال مؤتمر صحفي في مدينة ميلانو لإعلان خطة إعادة الهيكلة للشركة بإسمها الجديد، أن مجموعته تسعى إلى أن تكون (طيران إيطاليا) “مرجعا ورمزا وطنيا” لإيطاليا في مجال سوق الطيران.

ورفع الباكر قفاز التحدي في وجه شركة (أليتاليا)، الناقل الوطني السابق (أليتاليا) التي تواجه مصاعب مالية وسيتم تحديد مصيرها بعد الانتخابات البرلمانية الايطالية، حيث قال “أليتاليا ستكون واحدة من منافسينا”، في سباق “سوف نبرهن فيه” على أن (طيران إيطاليا) “ستكون هي النجم”.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية خلال المؤتمر الصحفي أن الشركة تعتزم توفير “أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة” بإيطاليا، بفضل خطة التطوير وإعادة تأهيل لـ(طيران إيطاليا)، التي ستتخذ مطار مالبنسا في ميلانو مركزا لعملياتها، مع الإبقاء على المقر الرئيس في مدينة أولبيا بإقليم سردينيا الإيطالي.

وتوقع المدير التنفيذي لـ(طيران إيطاليا)، فرانشيسكو فيولانتي أن ينمو أسطول الطائرات، في الخمس سنوات المقبلة، إلى 50 طائرة لنقل 10 ملايين مسافر، على حد تقديره.