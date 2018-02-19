نتنياهو عن توقيع اتفاق تصدير الغاز لمصر: إنه يوم عيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التوقيع على إتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار بالتاريخية.

وقال نتنياهو “أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”.

واضاف “لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ولكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا يوم عيد”.