رئيس الاعلى للدولة في ليبيا يثمن الدعم الصيني للإتفاق السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي “الدعم الصيني للإتفاق السياسي كمرجعية وحيدة لإدارة العملية السياسية في ليبيا”، مؤكدًا “انفتاح المجلس على كافة الأطراف ورفضه للحرب والإقتتال، وحرصه على طي صفحة الماضي والمضي قدمًا نحو المصالحة والإستقرار”.

جاء ذلك خلال لقائه الإثنين بالسفير الصيني لدى ليبيا، لي تشي قوة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث جرى “بحث الجانب الإقتصادي والتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا”.

ونقل بيان صدر عن الأعلى للدولة، تجديد السفير الصيني “دعم بلاده لعملية تعديل الإتفاق السياسي باعتباره الإطار الوحيد لحل الأزمة الراهنة، وضرورة العمل على تحقيق تسوية سياسية شاملة لاستعادة الإستقرار والأمن في ليبيا، مؤكدًا أن الصين كعضو دائم في مجلس الأمن تدعم خطة عمل الأمم المتحدة تحت إشراف المبعوث الخاص غسان سلامة”.

وأعرب السفير الصيني عن “متابعته باهتمام لاحتفالات الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير والحشود الضخمة التي شاركت فيها، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن تمسك الليبيين بمبادئ الثورة وإصرارهم على طي صفحة الماضي وبناء ليبيا الجديدة”، معلنا استعداد بكين “لتقديم والمساعدة للدولة الليبية خاصة في الجانب الإقتصادي والتجاري”، كما “ثمنً تحسن الأوضاع الأمنية الذي يشجع على عودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتوقفة”.

كما أكد السويحلي “اهتمام لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة بتحريك عجلة الإقتصاد واستئناف العمل في المشاريع المتوقفة في ظل التحسن الأمني الملحوظ”، وأعرب عن “رغبة ليبيا في التعاون مع الصين كونها قوة إقتصادية عظمى”، داعيا السفير الصيني إلى “التسريع في عودة السفارة الصينية إلى طرابلس بشكل دائم والعمل بكامل طاقمها للمساهمة في استقرار العاصمة وتشجيع جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى على العودة”.