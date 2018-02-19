حماس تطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بالرحيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ام الله- غزة- دعت حركة (حماس) اليوم الإثنين، حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله إلى الرحيل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، فيما طالب الحمد الله بدوره “بتمكين الحكومة تمكينا كاملا من خلال التمكين المالي للحكومة، والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تصريحات الحمد الله رئيس حكومة (فتح) إصرار على الكذب والتضليل، وتغطية لدوره المشين في تفاقم أزمات غزة والتلذذ على عذابات أهلها، وإن هذه التصريحات اللامسؤولة تؤكد صوابية موقف الحركة من ضرورة رحيل هذه الحكومة الانفصالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخدم الكل الفلسطيني وتساهم بشكل كبير في إنجاز الوحدة والمصالحة”.

وكان الحمد الله أعلن اليوم إن “قيمة الموازنة الموحدة والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5.8 مليار دولار”. واضاف “تشتمل موازنة هذا العام، على موازنة الأساس التي تشمل المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) وفق الوضع القائم في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة واستمرارها في تحمل مسؤولياتها الوطنية التي تضطلع بها منذ أكثر من عشرة أعوام، بإنفاق 100 مليون دولار شهريا، لتغطية الرواتب والأجور لحوالي ستة وخمسين ألف موظف مدني وعسكري، وتغطية تكاليف إمدادات الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية، وفاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة والإعانات الاجتماعية”.

واضاف “كما تم إعداد موازنة خاصة بالمحافظات الجنوبية، هي موازنة تكريس المصالحة التي تشمل التدخلات الحكومية والمشاريع التطويرية، واستيعاب حوالي عشرين ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام 2007، وكافة الإجراءات والسياسات اللازمة لإنقاذ قطاع غزة ونجدة أهلنا فيه، هذا وتتضمن الموازنة الموحدة، موازنتي الأساس والمحافظات الجنوبية”. وتابع الحمد الله “نطالب بتمكين الحكومة تمكينا كاملا من خلال التمكين المالي للحكومة، والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وذلك المطلوب للتحول بالمصالحة إلى فعل وحدوي مسؤول وجاد ينهي عذابات شعبنا في غزة، وتأكيد نويا القيادة الصادقة في تحقيق المصالحة”.